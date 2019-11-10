Son Dakika Haberleri: Manisa'da yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Manisa'da yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kahvehanede kalfalık yapan bir kişiye gece saatlerinde otomobil çarptı.

Manisa'da yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kahvehanede kalfalık yapan bir kişiye gece saatlerinde otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise kaçarak kayıplara karıştı.


Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kapalı Pazar Yeri karşısında bulunan kahvehanede kalfalık yapan Mehmet Eler (32) gece saatlerinde eve gitmek üzere dükkandan ayrıldı. Eve giderken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç Mehmet Eler'e çarpıp olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede Eler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Eler'in cansız bedeni Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Eler'e çarparak olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:38 Kaynak: İHA
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