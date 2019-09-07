Son Dakika Haberleri: Manisa dağcılardan kurtuluş günü gösterisi
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Manisa dağcılardan kurtuluş günü gösterisi

1 saat önce

Dağcılardan kurtuluş günü gösterisiTURGUTLU Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), kentin düşman işgalinden kurtuluşun 97'nci yılında özel bir gösteri sundu.

Dağcılardan kurtuluş günü gösterisi

TURGUTLU Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), kentin düşman işgalinden kurtuluşun 97'nci yılında özel bir gösteri sundu. 30 metre yükseklikteki binadan iple aşağı sarkan dağcılar, Türk bayrağı açtı.

Turgutlu'nun kurtuluşunun 97'nci yılı kutlamaları kapsamında, TURBELDAK özel bir gösteri sundu. 30 metre yükseklikteki belediye hizmet binasının son katına çıkan dağcılar, iple aşağı sarktı. Bu sırada Türk bayrağı açan genç dağcılar, kendilerini izleyenlerden büyük alkış aldı.

TURBELDAK'a gösterisinden dolayı teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın, Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademi'sinin genç dağcılarına ve yaz-kış yürüyüş liderimiz Orhan Mert'e hazırlamış oldukları bu özel gösteri için teşekkür ediyorum dedi. Başkan Akın, daha sonra genç dağcılara çeşitli hediyeler takdim ederek, tebrik etti.

Gösteriyi izleyenler arasında CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:35 Kaynak: DHA
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