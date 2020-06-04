Manisa'daki ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, evde Hüseyin Durmaz'ın cesedi bulunmuştu. Ailesi bir süredir Adana 'da bulunan Durmaz'ın evde yalnız kaldığı belirtilmişti.

Hüseyin Durmaz'ın (46) cesedinde yapılan ilk incelemede, bıçak yarası tespit edildi. Durmaz'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, evin de elektrikli sobayla ateşe verildiği saptandı.

Yangından kısa süre önce apartmanın önüne hafif ticari araçla gelen bir kişinin, binaya girip çıktığı belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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