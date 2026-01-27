Manisa'daki kamu binalarına GES kurulacak - Son Dakika
Manisa'daki kamu binalarına GES kurulacak

27.01.2026 16:40
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın ilçelerinde yer alan okul, yurt ve hastanelere Güneş Enerji Sistemleri (GES) kurulacağını açıkladı.

Kamu binalarında temiz enerji döneminin başladığını belirten Yenişehirlioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu Binaları Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Manisa'daki kamu binalarında yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yenişehirlioğlu, "Proje ile enerji verimliliği artırılarak kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor. 2026 yılının ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan uygulama kapsamında Manisa genelinde üniversiteler, okullar, hastaneler ve yurtlar başta olmak üzere toplam 17 kamu binası enerji verimli hale getirilecek. Uygulamayla birlikte enerji tasarrufu sağlanacak, maliyetler düşürülecek ve çevreye duyarlı bir dönüşüm gerçekleştirilecek" dedi.

Eğitim ve sağlık alanlarında sürdürülebilir gelecek vizyonuna dikkat çeken Yenişehirlioğlu, güneş enerjisinin kamu binalarında kullanılmasının Manisa için uzun vadeli ve stratejik bir kazanım olduğunu vurguladı.

Yenişehirlioğlu açıklamasında, "Eğitim ve sağlık gibi toplumun temel yapı taşlarını oluşturan alanlarda güneş enerjisinin kullanılması, hem bugünü hem de geleceği gözeten çevreci bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Projenin Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Yenişehirlioğlu, sürdürülebilir çevre vizyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA

