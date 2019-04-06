Manisa'daki Yangın
49 dakika önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen yangında evi yanan aileleri Kaymakam Mutlu Akyol ve Belediye Başkanı Selami Selçuk ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Manisa
'nın Demirci
ilçesinde meydana gelen yangında evi yanan aileleri Kaymakam Mutlu Akyol
ve Belediye Başkanı Selami Selçuk
ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Demirci'ye bağlı Iklıkçı mahallesinde çıkan yangında 5 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, Iklıkçı mahallesine giderek incelemelerde bulundular.
Demirci Kızılay
şubesi de ailelere gıda ve battaniye yardımında bulunurken, ailelere de nakdi yardımda da bulunulacak.
Kaymakam Mutlu Akyol, Mahalle Muhtarı Şevket Özalp
'tan son durum ile ilgili bilgi alırken, ailelerle de görüşme yaptı.
Kaymakam Mutlu Akyol yaptığı açıklamada " Yaşanan yangın olayı bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan afetin yaralarının sarılması için devletimizin imkanları doğrultusunda yaralar sarılacaktır. Ailelerimize geçmiş olsun diyerek, bir daha bu tür üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:33 Kaynak: AA
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