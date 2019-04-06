Son Dakika Haberleri: Manisa'daki Yangın

Manisa'daki Yangın

49 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen yangında evi yanan aileleri Kaymakam Mutlu Akyol ve Belediye Başkanı Selami Selçuk ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen yangında evi yanan aileleri Kaymakam Mutlu Akyol ve Belediye Başkanı Selami Selçuk ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Demirci'ye bağlı Iklıkçı mahallesinde çıkan yangında 5 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, Iklıkçı mahallesine giderek incelemelerde bulundular.


Demirci Kızılay şubesi de ailelere gıda ve battaniye yardımında bulunurken, ailelere de nakdi yardımda da bulunulacak.


Kaymakam Mutlu Akyol, Mahalle Muhtarı Şevket Özalp'tan son durum ile ilgili bilgi alırken, ailelerle de görüşme yaptı.

Kaymakam Mutlu Akyol yaptığı açıklamada " Yaşanan yangın olayı bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan afetin yaralarının sarılması için devletimizin imkanları doğrultusunda yaralar sarılacaktır. Ailelerimize geçmiş olsun diyerek, bir daha bu tür üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:33 Kaynak: AA

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