Manisa'dan 20 ülkeye itfaiye aracı ihracatı

MANİSA'da üretilen itfaiye araçları, yurt içinin yanı sıra Fas, Suudi Arabistan ve Nijerya başta olmak üzere 20 ülkeye ihracat ediliyor. Yıllık 5 ila 10 milyon dolar arasında değişen ihracatla, Türk ekonomisine katkı sağlanıyor.

Manisa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 50 metrekarelik bir dükkanda, 1993 yılında itfaiye aracı üretimine başlandı. Bugünkü yönetici Eskişehir Anadolu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Halil Erçin'in (28) babası ve amcası tarafından kurulan işletme, aradan geçen 25 yılda, Türkiye'nin önde gelen firmalardan biri oldu. Şehzadeler'in Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde 1500 metrekare kapalı alan, 5 bin metrekare açık alanda tamamen Türk mühendisler ve Türk ustalardan oluşan kadrosuyla üretimini sürdüren firmanın itfaiye araçları; Türkiye genelindeki çok sayıda belediye tarafından tercih edildi. Yurt içinin dışında dünyaya da açılan firma; Fas, Suudi Arabistan ve Nijerya başta olmak üzere 20 ülkeye itfaiye aracı ihraç etti.

'EN DÜŞÜĞÜ 600 BİN, EN YÜKSEĞİ 2 MİLYON LİRA'