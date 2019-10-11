Manisa devlet desteği ile işinin patronu oldu

Devlet desteği ile işinin patronu oldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki İsmail Yıldırım, emekli olan babasından devraldığı 20 kovanı, devletin sağladığı destekle 60'a çıkardı. Yıldırım, Doğayla iç içe olmak, arılarla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor dedi.

Şehzadeler'in çam ağaçlarıyla çevrili Hamalınkırı mevkisinde babadan devraldığı 20 kovanla 1 yıl önce arıcılığa başlayan lise mezunu İsmail Yıldırım, bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Proje kapsamında 40 arılı kovan, ürünü kovandan alırken kullanılan sır alma makinesi, dinlendirme tankı, körük, maske, eldiven, ayırma demiri, propolis ve ana arı tuzağı ekipmanlarını almaya hak kazandı. Bugün 60 kovanıyla üretim yaparak kendi işinin patronu olan Yıldırım, süzme balının kilosunu 40 liradan, çıta balının kilosunu ise 70 liradan sattığını belirtti. İş hayatında geçen süreci anlatan İsmail Yıldırım, Genç Çiftçi Projesi'ne başvurduk. Arıcılıkta kullanılan ekipmanları ayrıca 40 arı dolu kovanı almaya hak kazandım. Şu an bal salımı iyi gidiyor. Benim yaşıtlarım normalde hep masa başı bir iş ister ama ben tam aksini düşünüyorum. Burada doğayla iç içe olmak, arılarla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. Devletimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum dedi.

'BAL ALIMI SIRASINDA ARILAR SİNİRLİ OLUR'

İşin zorluklarına değinen İsmail Yıldırım, İşi, uzun süre arıcılıkla uğraşan babamın yanında öğrendim. Zevkle işimi yapıyorum. Ancak zorlukları da var. Mesela bal alımı sırasında arılar sinirli oluyor. Ballarını vermek istemiyor. Saldırıda bulunuyorlar. Ancak özel kıyafetlerimiz olduğu için korunuyoruz. Buna rağmen birçok kez arı sokmasına maruz kaldık dedi. Bazı üreticilerin şekerle sıcak suyu karıştırıp şerbet yaparak kısa yoldan bal yaptığına da değinen Yıldırım, Kaliteli bal ucuz olmaz. Ucuz satılan ballara dikkat edilmesi lazım. Kaliteli bal yenince boğazı yakar. Çiçek ya da çam balı hangisiyse o ürünün kokusunu hisseden tüketici. Kısaca renginden ve kokusundan da anlaşılabilir dedi.

Kars'ta arıcılıkla uğraştıklarını belirten Baba Çetin Yıldırım (49) ise, Bizim eski mesleğimizdir. Kars'ta arıcılık yapıyordum. Kars'tan Manisa'ya geldik. Ben emekli oldum artık oğlum işi sürdürecek. Ben de ona arada sırada destek oluyorum. Oğlumun arıcılığı sürdürmesi çok önemli. Devletimizin verdiği hibeden faydalandı. Benden sonra arı balı üretmeye devam edecek. Devletimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.