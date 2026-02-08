Manisa FK, Boluspor'u 4-1 Yendi

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Batuhan Bıyıklı, Ömer Yasin Gezer

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat-Ayberk, Herelle, Yasin (Dk. 89 Ada), Umut Erdem, Toure (Dk. 90+3 Kubilay), Vargas, Benrahou (Dk. 81 Cissokho) Lindseth (Dk. 90+3 Ahmet), Yusuf (Dk. 89 Muhammed Kiprit), Diony

BOLUSPOR: Türker-Ömürcan, Gökhan, Kouagba, Lima, Balbudia, Lico, Barış (Dk. 72 Devran), Doğancan (Dk. 90+3 Alptekin), Akanbi, Arda Usluoğlu

GOLLER: Dk. 9 Ayberk, Dk. 53 ve 88 Diony, Dk. 81 Cissokho (Manisa FK) Dk. 39 Rasheed (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 63 Balbudia (Boluspor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Lindseth, Ayberk (Manisa FK) Lima, Gökhan (Boluspor)

1'inci Lig'de 8 maçtır yenilmeyen Manisa Futbol Kulübü, evinde Boluspor'u 4-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Manisa FK 9'uncu dakikada Ayberk'in golüyle perdeyi açtı: 1-0. Manisa FK 36'ncı dakikada Dion ile penaltı kaçırırken, Boluspor 39'da Rasheed'in ayağından skoru dengeledi: 1-1. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Manisa FK'da Diony 53'üncü dakikada ağları sarstı: 2-1. Boluspor'da Balbudia kırmızı kart gördü. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla ataklarını sıklaştıran siyah-beyazlılar 81'de Cissokho, 88'de Diony ile farka koştu. Müsabakayı 4-1 kazanan Manisa FK puanını 34 yaparak Play-Off umutlarını sürdürdü. Boluspor ise 35 puanda kaldı.

9'uncu dakikada Diony'in rakip ceza alanının sol ön bölgesinde bulunan Yusuf'a verdiği pasta rakibi Ömürcan'dan şık şekilde sıyrılarak ceza sahasına soldan girdi. Yusuf'un son çizgideyken verdiği yerden pas ceza yayında Ayberk ile buluştu. Ayberk'in sol ayağıyla çektiği şut savunmadan sekerek kalenin solundan yavaşça ağlara gitti: 1-0.

32'nci dakikada konuk ekibin top kaybı sonrası rakip yarı alanın sol tarafından hızla ilerleyen Yusuf, önce Lico'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi, ardından da Ömürcan'ı da geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Türker'in ayağına müdahalesiyle yerde kalan Yusuf'un pozisyonuna hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı çaldı.

35'inci dakikada VAR incelemesi ardından hakem Muhammet Ali Metoğlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

36'ncı dakikada Manisa FK'da, Diony gerilmeden penaltı vuruşunu yaptı. Kaleci Türker, sağına gelen topu kurtardı.

39'uncu dakikada konuk ekibin sol kanattan gelişen organize atağında Lima ile paslaşan Balbudia, sol kanattan ceza sahasına girdi ve sonrasında pasını ceza sahası dışının sol çaprazındaki Akanbi'ye verdi. Akanbi'nin ceza yayının solundan sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruş, kaleci Vedat'ın müdahalesine rağmen kalenin sol alt köşesinden ağlara: 1-1.

53'üncü dakikada ev sahibinde savunmadan hücuma katılan Herelle, topu sağ ön bölgedeki Ayberk'e aktardı. Ayberk'in ceza sahası dışı sağ ön tarafından sağ ayağıyla yaptığı ortada top kaleci Türker'i aşarak, arka direkteki Diony'e gitti. Diony kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

63'üncü dakikada Manisa FK'nın sağ kanattan geliştirdiği hızlı atakta ceza sahası dışının sağ çaprazında topla ilerleyen Vargas, Balbudia'nın kayarak müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Balbudia'ya bariz gol şansı sebebiyle kırmızı kart gösterdi.

81'inci dakikada Manisa FK'da sol kanattan gelişen atakta topu ceza sahası içinin solunda alan Yusuf, sağındaki Lindseth'i gördü. Lindseth ise Cissokho'ya pasını aktardı. Cissokho pasını Vargas'a verdikten sonra tekrar aldı, sağ ayağıyla vuruşunda topu ağlara gönderdi. Ancak hakem ofsayt verdi.

83'üncü dakikada VAR incelemesi sonrası hakem golü verdi: 3-1.

88'inci dakikada Yusuf, rakip yarı alanın sol taç çizgisinden hızla topu ileri taşıdı. Ömürcan'dan sıyrılarak ceza sahasına giren Yusuf, sağ ayağıyla arka direğe ortasını yaptı. Bomboş pozisyonda Diony, sağ ayağıyla topu kaleci Türker'in altından ağlara gönderdi: 4-1.