Manisa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki otomobil polis otosuna çarptı - Son Dakika
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Manisa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki otomobil polis otosuna çarptı

27.08.2022 15:22
Manisa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki otomobil polis otosuna çarptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekibi, Kenan Evren Parkı etrafında tehlikeli araç kullanan 09 SY 761 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde, kendisini kovalayan ekip aracına çarptı.

Otomobilin sürücüsü K.B. (36), otomobilde bulunan S.D. (36) otomobilde sıkıştı. Ekip otosundaki iki polis memuru ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

K.B. ve S.D. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki otomobil polis otosuna çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki otomobil polis otosuna çarptı - Son Dakika
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