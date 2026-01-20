Manisa'nın Kültürel Mirası Fotoğraflarla Yaşatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Manisa'nın Kültürel Mirası Fotoğraflarla Yaşatıldı

Manisa\'nın Kültürel Mirası Fotoğraflarla Yaşatıldı
20.01.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denetimli serbestlik yükümlüleri, fotoğrafçılık kursunda Manisa'nın zeytin ve mesir macununu belgeledi.

Zeytinle emeği, mesir macunuyla tarihi kadraja alan denetimli serbestlik yükümlüleri, fotoğraf sanatı aracılığıyla Manisa'nın kültürel mirasına dikkat çekti.

Manisa'da Denetimli Serbestlik kapsamında yürütülen fotoğrafçılık kursuna katılan yükümlüler, düzenlenen uygulamalı fotoğraf çekim çalışmasıyla Manisa'nın köklü kültürel ve tarihideğerlerini fotoğraf sanatıyla buluşturdu. Denetimli Serbestlik kapsamında yürütülen fotoğrafçılık kursuna katılan hükümlüler, Manisa'nın simge değerleri arasında yer alan zeytin ve mesir macununu fotoğraf karelerine taşıdı. Çalışma kapsamında zeytin ve mesir macunu, kursiyerlerin objektifinden yeniden yorumlandı.

Yüzyıllardır Manisa'nın ekonomik, kültürel ve toplumsal kimliğinde önemli bir yere sahip olan zeytin; bereketi, emeği ve sürekliliği simgelerken, mesir macunu ise Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihiyle şehrin manevi ve kültürel mirasının en güçlü sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Fotoğraf çekimlerinde bu iki değerin sadece bir ürün olarak değil, Manisa'nın yaşam biçimini ve tarihi birikimini yansıtan kültürel unsurlar olarak ele alınması dikkat çekti. Topluma kazandırma ve kişisel gelişimi destekleme amacıyla yürütülen fotoğrafçılık kursu çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada, kursiyerler hem teknik fotoğraf bilgilerini sahada uygulama imkanı buldu hem de Manisa'nın kültürel ve tarımsal mirasını sanatsal bir bakış açısıyla yorumladı.

Fotoğrafçılık kursu kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı çalışmada hükümlüler, ışık kullanımı, kompozisyon, detay yakalama ve hikaye anlatımı gibi temel fotoğraf tekniklerini sahada uygulama fırsatı buldu. Zeytinin doğayla olan ilişkisi, üretim sürecindeki emeği ve mesir macununun renkleri, dokusu ve tarihi anlamı fotoğraf karelerine yansıtıldı. Böylece Manisa'nın kültürel belleğinde önemli yer tutan bu değerler, sanatsal bir bakış açısıyla kayıt altına alındı.

Denetimli Serbestlik bünyesinde yürütülen bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerle, hükümlülerin toplumsal hayata uyum süreçlerinin desteklenmesi, kişisel yeteneklerini keşfetmeleri ve üretken bireyler olarak kendilerini ifade edebilmeleri amaçlanıyor. Aynı zamanda Manisa'nın kültürel değerlerinin genç kuşaklar ve toplumun farklı kesimleri tarafından daha yakından tanınmasına katkı sağlanması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:16:48. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'nın Kültürel Mirası Fotoğraflarla Yaşatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.