Soma'da 30 Temmuz'da, özel bir firma tarafından işletilen maden ocağındaki şlam (bulamaç) havuzunun bendi göçmüş, bölgede iş makinesi ve kamyonla çalışan İbrahim Coşkun ile İbrahim Demir, havuzdan boşalan çamurun altında kalmıştı.

Kaynak: AA

İbrahim Demir, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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