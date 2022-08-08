Turgutlu'daki trafik kazalarında 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Turgutlu'daki trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

08.08.2022 15:16
Turgutlu'daki trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağında meydana gelen 2 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağında meydana gelen 2 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kavşağın Ankara istikametinde meydana gelen ilk kazada Sertaç Topçuoğlu (48) idaresindeki 16 MEL 45 plakalı tırla Yunus Kemal Koç'un (50) kullandığı 07 YGZ 70 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobil, refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ve bu araçta bulunan Pelin Koç (47) ve Damla Koç (18) yaralandı.

Diğer kaza ise kavşağın İzmir istikametinde yaşandı.

Ufuk Aydoğan (35) idaresindeki 20 AGM 471 plakalı tırla Emrullah Avcı (33) idaresindeki 35 AYT 988 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobilin sürücüsü ile Elife Avcı (59), Fatma Sultan Avcı (14), Ahmet Avcı (63), Sevcan Avcı (33), Elif Sare Avcı (5), Esma Sultan Avcı (2) ile 1,5 aylık Ebrar Sare yaralandı.

Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Alparslan Türkeş, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'daki trafik kazalarında 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Turgutlu'daki trafik kazalarında 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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