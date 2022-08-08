Kazada otomobilin sürücüsü ve bu araçta bulunan Pelin Koç (47) ve Damla Koç (18) yaralandı.

Kaynak: AA

Alparslan Türkeş, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Turgutlu'daki trafik kazalarında 11 kişi yaralandı - Son Dakika

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