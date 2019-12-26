Manisa okulun bahçe duvarını yıkan toprak kaymasında mahallenin tedirginliği sürüyor - Son Dakika

Okulun bahçe duvarını yıkan toprak kaymasında mahallenin tedirginliği sürüyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin, son yağmurlarla zemini yumuşayan bahçe duvarı, gece büyük bir gürültüyle çöküp, hemen alt kısımındaki bazı apartmanların bahçe duvarı ve kömürlüğünün zarar görmesinin ardından endişeli bekleyiş sürüyor. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerin 'tehlike yok' yönündeki açıklamaları yüreklere su serpse de mahalele sakinleri toprak kaymasına karşı bir an önce önlem alınması istedi.

Ergenekon Mahallesi'ndeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarı, geçen 24 Aralık Salı günü gece yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çöktü. Duvarın altından kayan toprak ve yıkılan duvarın enkazı kot farkı nedeniyle okulun alt kısmında bulunan bazı evlerin bahçe duvarlarında da hasara neden oldu. Gürültüye koşan sokak sakinleri durumu Turgutlu Belediyesi ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alırken, okul yönetimi öğrencileri, duvarın yanından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul bahcesine ve girişindeki yola kilit parke taşı ve tretuvar döşeyerek, yağmur sularının yıkılan bahçe duvarının bölümden akarak tekrar toprak kaymasına neden olmaması için önlem amacıyla çalışma başlattı.

'ÇALIŞMALARA VATANDAŞLAR OLARAK KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ'

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerin 'tehlike yok' yönündeki açıklamaları yüreklere su serpse de mahalele sakinleri toprak kaymasına karşı bir an önce önlem alınması istedi. Yetkililerin bir an önce toprak kaymasıyla ilgili burada çalışma yapmaya başlamasını istediklerini belirten Ergenekon Mahalle Muhtarı evli, 3 çocuk babası Arif Yaşar (68), "Okulun bahçe duvarının altındaki toprak kayarak, sokak üzerinde bulunan 4 ve 6 numaralı apartmanların arasındaki bahçede bulunan kömürlük ve bahçe duvarını yıktı. Durum karşısında Turgutlu Belediyesi ekipleri bölgede hemen çalışma başlattı. Mahalleli sakinlerinin tedirginliklerinin giderilmesi için AFAD ekipleri tarafından bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde binalarda bir sıkıntı olmadığı yönünde 'tehlike yok' açıklaması yapıldı. Ama biz alınan bu tedbirlerin geçici olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında yapılacak olan çalışmalara vatandaşlar olarak biz de katkı sağlamaya hazırız" dedi. Muhtar Yaşar, okulun yıkılan duvarının yeniden yapılması için Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yatırım kararı alınması gerektiğini öğrendiklerine dikkati çekip, "Ancak, bunun da bir süreç gerekiyormuş" dedi.

'MAHALLE SAKİNLERİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR

Kayan toprak ve yıkılan bahçe duvarının zarar verdiği partmanda yaşayan evli, 4 çocuk babası Şamil Yalçın (64), "İçimizde hep bir korku var. O gece toprak, bahçeye doğru kaydı. Ama, bir başka zaman binaya doğru kayarsa çok kötü sonuçlar doğurabilir. Tedbir alınmasını istiyoruz. Yetkililer lütfen sesimizi duysu" dedi. Bir diğer mahalle sakini, evli 3 çocuk annesi ev kadını Zümrüt Karaca (65) da, "20 yıldır bu evde oturuyorum. Başımıza daha önce de böyle bir durum geldi ancak bu kadar büyük değildi. O zaman da gelip baktılar ama bir sonuca hala ulaşılmış değil. Toprak kaymasından çok korkuyoruz. Tedirgin oluyoruz. Uykularımız kaçıyor. Lütfen sesimizi duyun"dedi.

Bir başka mahalle sakini evli 3 çocuk babası emekli Ahmet Karaca (66) da, "Biz bu konuyla ilgili geçmiş yıllarda da müracatçı olduk ancak önlem alınması için sonuca varamadık. Muhtarımız, sağolsun bize çok yardımcı oldu. Ama yine değişen bir şey olmadı. Yetkililer burada bir an önce tedbirlerini alsınlar. İllaki birinin mi ölmesi gerekiyor" diye konuştu.