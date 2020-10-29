Manisa sokaklarında 29 Ekim coşkusu - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Manisa'da sabah saatlerinde resmi programın düzenlenmesinin ardından öğle saatlerinde de kutlama programı devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonu ile gerçekleşen etkinlikte Manisa halkı Cumhuriyet Bayramı coşkusunu evlerinin balkonlarında, pencerelerinde ve sokaklarda yaşadı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen törenlerin ardından, öğle saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından bir etkinlik daha düzenlendi. Türk Bayrakları ile süslenen zabıta araçları, konvoy halinde şehir turu attılar. Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman'ın koordinasyonu ile Zabıta Dairesi Başkanlığı önünden başlayan program, şehrin muhtelif noktalarında devam etti. Araçlardan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı anons edildi. 10. Yıl Marşı ile taçlandırılan şehir turunda Manisalı vatandaşlar da ortaya çıkan renkli görüntüleri cep telefonları ile kaydederek, anı ölümsüzleştirdi. Türk Bayrakları ile bezenen sokak, cadde ve bulvarlarda Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin konvoyunu gören vatandaşlar, marşlara eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. - MANİSA