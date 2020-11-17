Manisa Sosyete Pazarı açıldı - Son Dakika

Manisa Sosyete Pazarı açıldı

17.11.2020 16:37
Manisa Sosyete Pazarı açıldı, System.String[]

Karşıyaka Bostanlı Sosyete Pazarı, Yunus Emre Millet Çarşısı'nda açıldı.

Karşıyaka Bostanlı Sosyete Pazarı, Yunus Emre Millet Çarşısı'nda açıldı. Tüm korona virüs önlemlerinin alındığı ve vatandaşların ilgi gösterdiği pazarda kıyafetten ev gereçlerine, kozmetikten takıya, çantadan ayakkabıya marka ürünler uygun fiyata Yunus Emre Millet Çarşısı'nda satışa çıktı.

Türkiye'nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerini bünyesinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı'nda Manisalıların çok istediği Sosyete Pazarı açıldı. Maske-mesafe-temizlik kurallarına uyulan pazar için vatandaşlar belirlenen servis güzergahlarından ücretsiz olarak Yunus Emre Millet Çarşısı'na taşındı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, İhsan Akyel ve Musa Dirik, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ile sosyete pazarını ziyaret etti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Sosyete Pazarını Manisa'mıza kazandırdık. Pazarımızın girişlerinde dezenfektan ve ateş ölçerler ile tüm tedbirlere uyularak Yunus Emre Millet Çarşısı'nda Sosyete Pazarı'nı açtık. Bundan sonra her Salı, Sosyete Pazarı'nı burada açacağız. Manisalı hemşehrilerimiz yıllardır Bostanlı'ya Sosyete Pazarı'na giderlerdi. Şimdi bu pazarı ayaklarına getirdik. Yine üst katımızda örnek bir pazar yeri var. Burada da her Salı sebze ve meyve pazarımız kuruluyor. Bu alanda otopark sorunumuz yok. Önümüzdeki süreçte inşallah çok daha iyi olacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaş ve esnaf sosyete pazarından çok memnun

Vatandaşlar ve esnaf da yeni açılan Sosyete Pazarından duydukları memnuniyeti şu şekilde ifade etti: İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "Millet Çarşısı projesi millete yapılıp adanmış tesis. Belediye Başkanımız tecrübeli bir başkan. Ben çok yer gezdim. Bu güzel pazaryeri ve içinde yer aldığı Millet Çarşısı projesi örnek alınması gereken bir proje. Atmosferi de görüyorsunuz. Buraya gelen vatandaşlarımız aradığını bulmadan gitmeyecek. Güzel Manisa'ya, Yunusemre'ye hayırlı olsun. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Aynur Tava, Manisa'mızın böyle bir pazara çok ihtiyacı vardı. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye hijyen kurallarına uygun böyle bir pazarı bizlere kazandırdığı için çok teşekkür ederiz. Tuğba Koldaş, Manisa'ya İzmir'den geliyoruz. Ben kendi takılarımı yapıyorum. Pazar çok güzel, çok kaliteli. Necdet Kırşal, Manisa için güzel bir yer. Hayırlısı olsun. Duygu Paslar, gerçekten çok büyük. Çeşit çok. Çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Manisa Sosyete Pazarı açıldı
Manisa Sosyete Pazarı açıldı
Manisa Sosyete Pazarı açıldı
Manisa Sosyete Pazarı açıldı
Manisa Sosyete Pazarı açıldı
Manisa Sosyete Pazarı açıldı

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Bostanlı, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa Sosyete Pazarı açıldı - Son Dakika Ekonomi


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