Manisa Ülkü Ocaklarından Azerbaycan'a destek mektubu - Son Dakika

Manisa Ülkü Ocakları, Ermenistan işgali altındaki bölgelerin alınması için cephede mücadele eden Azerbaycanlı askerlere moral olması amacıyla mektup gönderdi.

Manisa Ülkü Ocakları, Ermenistan işgali altındaki bölgelerin geri alınması amacıyla Azerbaycan tarafından yürütülen mücadeleye destek verdi. Manisa Ülkü Ocakları yönetimi esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıttı, destek mektubu yazdı. Azerbaycan için mektup yazdıklarını belirten Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, "Kardeşlik makamından öz kardeşimizden farksız olan cephede savaşan Azerbaycanlı kardeşlerimize Manisalı hemşerilerimizin mektuplarını iletiyoruz. Her ne kadar onlarla tanışmamış olsak da aynı havayı solumasak da onlarla olan kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir. Karabağ'ın özgürlüğe kavuşmasını canı gönülden temenni ediyor ve yüce Mevla'dan istiyoruz" dedi.

Etkinlik sonunda toplanan mektuplar Karabağ'a iletilmek üzere Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneğine teslim edildi. - MANİSA