Manisa Valisi Ahmet Deniz, Demirci İlçesini Ziyaret Etti

İlçe ziyaretleri kapsamında Manisa'nın Demirci ilçesine giden Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti.

İlçe ziyaretleri kapsamında Manisa'nın Demirci ilçesine giden Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti.



Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol'u makamında ziyaret eden Vali Deniz, İlçe hakkında bilgi aldı. Kaymakam Akyol, Vali Deniz'e ziyaret anısına Demirci'ye özgü isminin yazılı olduğu el dokuması mini halı hediye etti.



İlçe ziyaretini değerlendiren Vali Deniz, bir dizi ziyaret ve ilçeyi tanımak amacıyla Demirci'de olduklarını belirterek, "Her ilçemizin ayrı bir güzelliği, ayrı bir potansiyeli var. Demirci ilçemiz de gerçekten ciddi potansiyeli olan, özellikle halının başkenti olan bir ilçemiz. Demirci halımız Türkiye'nin bilinen bir markası. Onun yanında vatanına, milletine, ülkesine bağlı vatandaşlarımızın çalışkanlığıyla üreten bir ilçemiz. Hep beraber gönlümüz yüreğimiz, çabamız, gayemiz, vatanımıza hizmet etmek. Merkezi idaremiz, hükümetimiz, devletimiz, belediyelerimiz, devletin bütün birimleri olarak, vatanına milletine sevdalı Anadolu insanına ne kadar hizmet etsek az. 15 Temmuz'daki asil milletimizin duruşu sorumluluklarımızı biraz daha arttırdı." dedi.



Vali Deniz, daha sonra kaymakamlık birimlerini gezerek görev yapan personele başarılar diledi. İş ve işlemleri için Kaymakamlığa gelen vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Deniz kendileriyle bir süre sohbet etti. Manisa Valisi Ahmet Deniz daha sonra Demirci Belediyesi'ne geçti. Belediye hizmet binası önünde Belediye Başkanı Selami Selçuk, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve personel tarafından karşılanan Vali Deniz, Belediye Başkanı Selçuk'u makamında ziyaret etti. Başkan Selçuk Vali Deniz'e Belediye çalışmaları hakkında bilgi aktardı ve ziyaret anısına tablo takdim etti. Vali Deniz'in ziyaretinde Kaymakam Mutlu Akyol, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç da bulundu.



Emniyet ve Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti



Vali Ahmet Deniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe jandarma Komutanlığını da ziyaret etti.



İlçe Emniyet Müdürü M. Mesut Solak'ı ziyaret eden Vali Deniz birimleri gezerek personele başarılar diledi. Buradaki birimlerde görev yapan personel ile toplantı yapan Vali Deniz çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Vali Deniz, daha sonra beraberindekilerle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına geçti. İlçe Jandarma Komutanı Okan Doğan'ı makamında ziyaret eden Vali Deniz, faaliyetleri hakkında bilgi alarak Ziyaret Defterini imzaladı.



Kamu Yatırımlarını İnceledi



Valisi Ahmet Deniz, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak amacıyla gittiği Demirci'de Demirci Hükümet Konağı, İmam Hatip Lisesi Kampüsü inşaatı ve Hacıhasan Camii restorasyonunda incelemelerde bulundu. İlk olarak Demirci Hükümet Konağında inceleme yapan Vali Deniz, geçici kabulü yapılan binada görülen bazı eksikliklerin bir an önce tamamlanmasını istedi. Daha sonra Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale edilen Demirci 24 derslikli imam hatip lisesi, 300 öğrencilik pansiyon ve spor salonunu kapsayan kampüs inşaatında inceleme yapıldı. Vali Deniz, çalışmaların titizlikle yürütülmesini isteyerek kampüs tamamlandığında önemli bir ihtiyacı gidereceğini ve öğrencilerin çok uygun fiziki koşullarda eğitim alabileceklerini söyledi.



Vali Ahmet Deniz daha sonra Hacıhasan Camii restorasyon inşaatında incelemede bulundu. Müteahhit Ertekin Azrak ve mühendis Canan Malkoçu'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Deniz restorasyon inşaatında çalışan işçilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi. Vali Deniz'in incelemelerinde Kaymakam Mutlu Akyol, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Günay Özcan da hazır bulundu.



Şehit Ailesine Ziyaret



Vali Ahmet Deniz Şehit Mesut Mesut Bilgin'in annesi Havva ve yakınlarını ziyaret ederek ailenin acılarını paylaştı. Vali Deniz, devletin birlik ve beraberliği için şehadete yürüyen vatan evlatlarının ailelerinin Türk Milletine emanet olduklarını ve ne yapılsa haklarının ödenemeyeceğini belirterek devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu söyledi. Vali Deniz, ihtiyaç duydukları her zaman kendisine ulaşabileceklerini söyledi.



Halının başkenti olarak bilinen Demirci ilçesinde yoğun bir gün geçiren Manisa Valisi Ahmet Deniz, Özkul Halı Fabrikasına giderek burada halı üretimi hakkında bilgi aldı.



Türkiye'nin ilk halı fabrikasını kuran Ali Rıza Özkul, fabrikada yapılan halı üretiminin aşamaları hakkında bilgi verdi. Özkul, fabrikada cami halısı üretildiğini, ürettikleri halıların Türkiye'nin her yerinde kullanıldığını ve pek çok ülkeye de ihracatları olduğunu söyledi.



Halı üretimini ve dokuma makinalarını yakından inceleyen Vali Ahmet Deniz, Demirci halısının Manisa'nın önemli değerlerinden olduğunu belirtti. - MANİSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil

Dünyaca Ünlü Futbolcu Falcao'nun Menajeri, Transfer İçin Galatasaray'ı İşaret Etti

Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı