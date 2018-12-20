Son Dakika Haberleri: Manisalılar 'Kadın Kafası' ile Güldü

Manisalılar 'Kadın Kafası' ile Güldü

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Kadın Kafası' adlı tiyatro oyunu Manisalı tiyatro severler ile buluştu.

Manisalılar 'Kadın Kafası' ile Güldü, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Kadın Kafası' adlı tiyatro oyunu Manisalı tiyatro severler ile buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'yı tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Kadın Kafası' oyun Manisalı tiyatro severler ile buluştu. Oyunu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, şube müdürleri, Manisa Polis Eşleri Derneği Başkanı Nejla Bilgiç ve dernek üyeleri ile salonu dolduran yüzlerce Manisalı izledi.

Televizyonların ve tiyatro dünyasının başarılı oyuncularından Melda Gür, Ebru Karanfilci, Duygu Şen, Merve Sevi ve İrfan Kangı'nın kadrosunda olduğu oyunda, çocukluk arkadaşı olan Aylin, Betül, Beyza ve Sevil'in bir akşam evde kız kıza oturup sohbet ederken hayatlarındaki erkekleri çekiştirmeye başlamaları eğlenceli bir dille anlatılıyor. Kültür Merkezi Lale Salonu'nu dolduran seyirciler, oyunun her dakikasına işlenmiş ince mizah sayesinde eğlenceli dakikalar geçirdi.

Oyunun sonunda konuşma yapan Manisa Polis Eşleri Derneği Başkanı Nejla Bilgiç, oyunun gelirinin derneklerine bağışlanmasından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Bilgiç, "Manisa Polis Eşleri Derneği, şehit, gazi, emekli ve halen çalışmakta olan polislerin üniversitede okumakta olan çocuklarına burs veriyor. Faaliyetlerimize bu yönde devam ediyoruz. Bu organizasyonda desteğini ve emeğini bizden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Son olarak sahneye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sanata her zaman değer verdiklerini dile getirdi. Başkan Ergün, "Derneklerimize yıllardır destek vermeye devam ediyoruz. Manisalı tiyatro severlerimizi Ulusal tiyatro oyunlarımızla da buluşturuyoruz. Tiyatro olmazsa, hayat olmaz. İnşallah bundan sonraki süreçte Manisalılar yine bizlere bu takdiri sunarsa, tiyatro dolu günleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Ergün, oyunculara, çiçek ve hediye paketi takdim etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:53 Kaynak: İHA

Manisa, Güncel
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