Manisaspor profesyonel liglere veda edebilir - Son Dakika
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Manisaspor profesyonel liglere veda edebilir

7 saat önce

Ege Bölgesi ile Manisa'yı 6 sezon Süper Lig'de temsil eden ve daha sonra TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'un, son sırada yer aldığı TFF 3. Lig 1. Grup'ta bu hafta alınacak sonuçlara göre Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşebilir.

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Ege Bölgesi ile Manisa'yı 6 sezon Süper Lig'de temsil eden ve daha sonra TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'un, son sırada yer aldığı TFF 3. Lig 1. Grup'ta bu hafta alınacak sonuçlara göre Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşebilir.

Geçmişte Caner Erkin, Hakan Balta, Burak Yılmaz, Filip Holosko, Selçuk İnan ve Arda Turan gibi isimlerin forma giydiği, Mustafa Denizli ile Ersun Yanal'ın teknik direktör olarak görev yaptığı Manisaspor, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamadı. Ege temsilcisi, daha önce forma giyen futbolculara borçları nedeniyle çeşitli dönemlerde puan silme cezaları aldı.

Manisaspor, 2011-2012'de Süper Lig'e veda ettikten sonra 2014-2015'te de TFF 1. Lig'den düştü.

TFF 2. Lig'de 1 sezon mücadele ettikten sonra tekrar TFF 1. Lig vizesi alan Ege temsilcisi, 2017-2018'de yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından yeniden TFF 2. Lig'e geriledi.

Geçen yıl da TFF 2. Lig'den düşen Manisaspor, bu sezon mücadele ettiği TFF 3. Lig 1. Grup'ta son sırada ye alıyor.

Amatöre düşebilir

Geride kalan 25 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 21 yenilgisi olan Ege temsilcisi, aldığı 6 ceza puanı nedeniyle 0 puanda bulunuyor.

Ligde yarın Şile Yıldızspor'u konuk edecek Manisaspor'un müsabakayı kaybetmesi halinde, bitime 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek.

Süper Lig'den amatöre?

Son dönemde Süper Lig'de yer alan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş Orduspor, Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor ve Mersin İdmanyurdu gibi ekipler amatöre kadar geriledi.

Bugüne kadar 72 farklı ekibin mücadele ettiği Süper Lig'de bu takımlardan 26'sı amatöre düştü.?

Süper Lig'de yer alan ekiplerden Adalet, Akçaabat Sebatspor, Aydınspor, Bakırköyspor, Beykoz, Beyoğluspor, Bucaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Feriköy, Gaziantepspor, Göztepe, İzmirspor, Kayseri Erciyesspor, Kırıkkalespor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Siirtspor, Şekerspor, Vanspor, Vefa, Yeşildirek, Yozgatspor, Zeytinburnuspor ve Zonguldakspor profesyonel liglere veda etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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