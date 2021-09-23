Mansimov'a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması - Son Dakika

FETÖ'ye yardım suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası alan Azerbaycan uyruklu iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve şirket yöneticisi Nuray N.P. hakkında, kardeşi Marif Mansimov tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Güvenin kötüye kullanılması' iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun "kamuoyuna da yansıyan kirli ilişkiler içine girdiği, gerçekte olmadığı halde devlet adamlarıyla yakın ilişkisi olduğunu söyleyerek iş dünyası ve bankacıları dolandırmaya çalıştığı" iddia edildi.

Suç duyurusu dilekçesinde ağabeyine ait Palmali Şirketler grubunda 2018 yılına kadar üst düzey yöneticilik yaptığını belirten Marif Mansimov, yalnızca gemicilik ve taşımacılık faaliyetlerini yönettiğini belirtti. Marif Mansimov, ağabeyinin kirli ilişkileri ve birlikte iş yaptığı insanları dolandırmasına itiraz ederek, şirketteki tüm görevlerinden ayrıldığını kaydetti.

"KARA PARA AKLAYANLARLA, MAFYAYLA YAKIN İLİŞKİSİ VAR"

Marif Mansimov, suç duyurusu dilekçesinde ağabeyi Gurbanoğlu hakkında aynı gemiyi üç farklı insana sattığı, tefecilerle ve mafyayla yakın ilişkiler kurduğunu ileri sürerek, Ermeni asıllı mafya babası Levon Termedzyan ve Sezgin Baran Korkmaz gibi kara para aklayanlarla, tefecilerle ve mafya ile yakın ve ticari ilişkiler kurduğunu öne sürdü. Gurbanoğlu'nun Sberbank, Lukoil gibi yerli ve uluslararası kurumların zararına sebep olacak sahtecilikler yaptıkları ileri sürülen dilekçede "Yaptıkları hukuksuzlar ile öncelikle devlete ve topluma zarar veren bu insanların hak ettikleri şekilde cezalandırılması için bu şikayeti yapmak zaruret olmuştur" denildi.

"İŞ YAPTIKLARI HERKESİ DOLANDIRDILAR"Ağabeyi Gurbanoğlu'nun şirket yöneticisi Nuray N.P. ile birlikte hileli devirler ile birçok kişiyi mağdur ettiklerini, neredeyse iş yaptıkları herkesi sahte vaatlerle dolandırdıklarını ileri süren Marif Mansimov, ağabeyinden 17 yıl önce satın aldığı Beşiktaş Ulus'taki villasının tapusunu alamadığını belirtti. Dilekçede Gurbanoğlu'nun bu villayı borçlarına karşılık bankaya devrettiği ve tahliye taahhüdü verildiği de ifade edildi.