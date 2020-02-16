Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım - Son Dakika

Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım

13 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığındaki değişimleri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Yavaş, her an hesap verebilir olmayı öncelediklerini söyledi.

Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım, System.String[]

Göreve başladığı ilk günden itibaren şeffaf belediyecilik vurgusu yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığındaki değişimleri de düzenli olarak kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Yavaş, 'Demokratik Yönetişim' anlayışını tesis etmek; Belediyeyi şeffaflaştırmak, katılımcılığı arttırmak istediklerini ve topluma her an hesap verebilir olmayı öncelediklerini söyledi.

ŞEFFAF OLMAMIZ GEREK

2020 yılından itibaren, sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin ölçütler ve yararlananların sayılarını, iç ve dış denetim raporlarını, stratejik plan ve bütçe gibi mali performansa ilişkin bilgilerle birlikte kişisel mal varlığındaki değişimleri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen Yavaş, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyelerinin yönetimleri çok büyük miktarlarda bütçeleri idare ederler. Bu bütçeyi bazen dinozorlara, gereksiz kapılara, saat kulelerine veya kimsenin kullanmadığı spor tesislerine harcayabilirler. Oysaki belediye yönetimleri şehir halkına ait olan paraları harcarlar. Dolayısıyla bu bütçelerin nasıl kullanılacağı konusunda şehrin bireysel ve kurumsal hemşehrilerinin söz hakkı olmalıdır."

TAAHHÜTNAME İMZALAMIŞTI

Yavaş 31 Mart seçimleri öncesinde, 'Şeffaflık Taahhütnamesi' imzalamıştı. Taahhütnamenin ilk maddesinde, "Belediye başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım" ifadesi yer alıyor.

Yavaş'ın 2 Mart 2019'da açıkladığı mal varlığı şöyle:

Beypazarı İnözü mevkiinde bağ evi (2171 m2), Beypazarı ilçesi Akyazı mevkiinde arsa (600 m2), Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (3907/5007 m2)(Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olup henüz inşaat başlamamıştır), Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (2855/7305 m2), Nursen Yavaş ile müşterek Çankaya ilçesinde daire, 240 bin TL nakit.

Mansur Yavaş, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:19 
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