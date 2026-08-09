Mansur Yavaş\'tan Çerçeve Yasa çıkışı: Barış, kanun çıkarmakla kurulmaz, temeli adalettir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM gündeminde yer alan 'Çerçeve Yasa' tasarısına ve gündemdeki demokratikleşme tartışmalarına ilişkin kapsamlı ve sert bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında barış ve adalet vurgusu öne çıkarken, yargı bağımsızlığından toplumsal mutabakata kadar kritik konularda net mesajlar verildi.

"BARIŞA KİM KARŞI ÇIKABİLİR?"

Sözlerine toplumsal huzur ve eşit yurttaşlık vurgusuyla başlayan Yavaş, "Türkiye’nin yıllardır taşıdığı sorunların demokratik yollarla çözülmesini; silahların tamamen sustuğu, insanların kimlikleri ve düşünceleri nedeniyle ayrıştırılmadığı, herkesin kendisini eşit yurttaş hissettiği bir ülkeyi kim istemez ki? Barışa kim karşı çıkabilir? Kardeşliğe, huzura, özgürlüğe kim itiraz edebilir?" dedi. Ancak gerçek barışın sadece bir yasa çıkarmaktan ibaret olamayacağını belirten Yavaş; adalet, hukuk, güven ve toplumsal mutabakat olmadan kalıcı huzurun sağlanamayacağını vurguladı.

"DEMOKRASİ VE HUKUK HERKES İÇİNDİR"

Vatandaşın devlete ve adalete duyduğu güvenin zedelendiğini ifade eden Yavaş; muhalefet belediyelerine yönelik operasyonları, seçilmiş başkanların henüz yargılama bitmeden suçlu ilan edilmesini ve kuyu tipi cezaevlerindeki tecrit koşullarını sert bir dille eleştirdi. AYM ve AİHM kararlarının uygulanmadığı, kayyum atamalarının sürdüğü bir iklimde demokratikleşmenin konuşulamayacağını belirten Yavaş, "Demokrasi herkes içindir ya da demokrasi değildir. Bir taraftan demokratikleşmeden söz ederken diğer taraftan siyasi rakipleri yargı yoluyla tasfiye etmeye çalışmak gerçek bir huzur getirmez" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇERÇEVE YASA YENİ SORUNLAR DOĞURUR"

TBMM'ye sunulan Çerçeve Yasa konusuna da değinen Yavaş, hukukçuların tasarıya yönelik ciddi anayasal itirazları olduğunu hatırlattı. Toplumun ve farklı kesimlerin kaygıları giderilmeden kapalı kapılar ardında yapılan siyasi mutabakatların toplumsal mutabakat yerine geçmeyeceğini dile getiren Yavaş, milletin bu sürecin bir seyircisi değil, asıl sahibi olduğunu söyledi.

"SÜREÇ SEÇİM HESABINA ENDEKSLENEMEZ"

Kürt meselesi de dahil olmak üzere Türkiye’nin hiçbir sorununun çözümsüz olmadığını belirten Mansur Yavaş, iktidara şu sözlerle yüklendi: "Kürt meselesinin çözümünü bir dönem daha iktidarda kalmanın, bir seçim daha kazanmanın hesabına endekslerseniz; yıllarca cezaevinde tuttuğunuz siyasetçileri seçim hesaplarının bir parçası hâline getirirseniz, toplumun samimiyeti sorgulamasının önüne geçemezsiniz."

"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASI İNCİTİLMEMELİ"

Çözüm adresinin kapalı kapılar ardı değil, şeffaf bir şekilde TBMM çatısı olması gerektiğini ifade eden Yavaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "İsimlerini köprülerimize, alt ve üst geçitlerimize kazıdığımız şehitlerimizin aziz hatıralarına haksızlık edildiği duygusuyla vicdanlarımızın sızlamasına izin vermemek, bu ülkenin vatandaşları olarak hepimizin en önemli sorumluluklarından biridir."