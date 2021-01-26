Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin'in annesi vefat etti - Son Dakika

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin'in annesi vefat etti

26.01.2021 15:01
Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin'in annesi vefat etti, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesi Belediye Başkanı Tancan Barcin'in 95 yaşında vefat eden annesi Hürmüs Barcin'in cenazesi toprağa verildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesi Belediye Başkanı Tancan Barcin'in 95 yaşında vefat eden annesi Hürmüs Barcin'in cenazesi toprağa verildi.

Boğazpınar Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Barcin'in cenazesi, Boğazpınar Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene, Hürmüs Barcin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, siyasi partilerin ilçe başkanları ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Boğazpınar, Balıkesir, Cenaze, Manyas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin'in annesi vefat etti - Son Dakika


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