Manyas Gölü'nde İsrail Sazanı Bolluğu
1 saat önce
BALIKESİR'in Manyas ilçesi sınırlarında bulunan Manyas Gölü'nde İsrail sazanı bolluğu yaşanıyor.
BALIKESİR'in Manyas
ilçesi sınırlarında bulunan Manyas Gölü
'nde İsrail
sazanı bolluğu yaşanıyor. İsrail sazanı, balıkçılar için gelir kapısı oldu.
Yaklaşık 300 balıkçının avlandığı Manyas Gölü'nde İsrail sazanı bolluğu görülüyor. Tutulan balıkların Irak
ve Suriye
'ye ihraç edildiği öğrenildi. İstilacı olarak bilinen ve sazan, turna, yayın gibi türlerin yumurta ve yavruları için büyük tehdit oluşturan İsrail sazanının diğer yerli türlere oranla üç kat daha fazla yumurta bıraktığı belirtildi. Balıkçı Mehmet Çapraz, "35 yıldan beri balıkçıyım. Manyas Gölü'nde çalışıyorum. Önceden sazan tutuyorduk, şimdi İsrail sazanı tutuyoruz. İşlerimiz iyi. Allah bereket versin. Balıklar biraz ufak ama çok bol" dedi.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:30 Kaynak: DHA
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