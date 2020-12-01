Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı

Geçen hafta hayatını kaybeden Maradona'nın ölümünde ihmal olduğu gerekçesi ile soruşturma açılması sonrası Maradona'nın hemşiresi avukatı aracılığı ile açıklamalarda bulundu.

Hemşirenin avukatı Gisela Madrid, Maradona kafasının sol tarafında bulunan pıhtının alınmasından sonra evinde yere düşüp kafasını çarptığı ve üç gün boyunca odasında kimsenin kendisini görmediğini söyledi.

3 GÜN BOYUNCA KAFASINDAKİ ŞİŞKİNLİKLE YAŞADI

Avukat, olayın futbolcunun ölümünden bir hafta önce gerçekleştiğini ve kafasının sağ tarafında şişkinlik meydana gelen Maradona'nın kimsenin kendisini görmemesinden dolayı üç gün boyunca bu şişlikle yaşadığını dile getirdi.

Maradona'nın otopsi raporuna göre futbolcu, karaciğer ödemi ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.