Marcao, Newcastle United'a gidiyor

Galatasaray'da orta saha transferi için girişimler sürerken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Newcastle United haberleri yapan ve yakından takip eden Magpie Media, duyurduğu "özel haberinde" İngiliz ekibinin Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı.

Öte yandan Marcao'nun Instagram'da son olarak Newcastle United'ı takip ettiği de vurgulandı.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis yatırımı yaptığı ve 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Geçen sezon Luyindama'nın sakatlığı sonrasında takımın defanstaki en önemli olarak öne çıkan Brezilyalı oyuncu, 39 maçta görev aldı.