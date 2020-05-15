Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Özcoşar kan bağışında bulundu - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Özcoşar kan bağışında bulundu
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Özcoşar kan bağışında bulundu Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Özcoşar Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Özcoşar kan bağışında bulundu
MARDİN - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Özcoşar Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Özcoşar Kızılay'a kan bağışında bulundu. Rektör Özcoşar,15 Temmuz Parkında bulunan Kızılay Kan Toplama Merkezine gelerek kan bağışında bulundu. Kan bağışı sonrasında konuşan Rektör Özcoşar, toplumun sağlıkla ilgili hemen her konuda eskisine göre çok daha duyarlı hassas davranmaya başladığını söyledi. Rektör Özcoşar, "Bu hassasiyet kendi içinde bazı sorunları da beraberinde getiriyor aslında. Onlardan biri de insanların kan verme konusunda biraz daha tedirgin bir tavır içerisinde olması. Bu tavır kan stoklarımızın azalmasına neden oldu. Kızılay Başkanımız Dr. Kerem Kınık'ın çağrısı da bu stok eksikliğini tamamlamaya yönelikti. Bu çarının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Mardin'in bu çağrıya verdiği cevap ve katılım oldukça yüksek düzeyde. Biz de Mardin Artuklu Üniversitesi olarak yapılan çağrıya icabet ederek merkezimizde kan bağışında bulunduk. Toplumun farklı kesimini de bu kan bağışına davet ediyoruz. Bizim çağrımız da Mardin Cumhuriyet Başsavcımız Ahmet Bektaş ve savcılığa yönelik oldu. Onların da kan vereceklerini umuyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:24 Kaynak: İHA
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