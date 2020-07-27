Mardin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara yönelik açık alanda tiyatro gösterimi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık gibi evrensel değerleri konu alan "Altın Kız" adlı çocuk tiyatrosunu çocuklarla buluşturdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından oynanan Altın Kız çocuk tiyatro oyunu, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında, çocukların beğenisine sunuldu.

Oyun öncesi alanda yerlerini alan çocuklara ikramlar dağıtılırken sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı.

"Altın Kız" adlı çocuk oyunu konusu ve görsel zenginliğiyle çocukların ilgisini çekti.

Çocuklar, tiyatro oyunu ile eğlenceli vakit geçirdi.