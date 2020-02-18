Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin Adliyesi olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini belirterek, geçen yıl özellikle terör dosyalarının yüzde 60 azaldığını söyledi.

Bektaş, yaptığı açıklamada, 2019 yılının her anlamda ülke için zor bir yıl olduğunu, devletin tüm kurumlarıyla bu zorlukların üstesinden gelmek için her türlü mücadeleyi gösterdiğini aktardı.

Geçen yıl Mardin Adliyesi için verimli geçtiğini dile getiren Bektaş, işlenen suçların geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 düşüş gösterdiğini kaydetti.

Bektaş, "2018 yılında ise yüzde 20 artış söz konusuydu. Bütün suç tiplerinde bir düşüş var. Geçen yıl Mardin Adliyesine gelen soruşturma dosya sayısı 14 bin 412. 2018 yılında 15 bin 251 dosya vardı. Mardin genelinde uyuşturucu suçlarında, hem kullanma hem de ticareti suçlarında yüzde 10, hırsızlık suçlarında yüzde 5 düşüş var." diye konuştu.

"Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu yıl içinde gelen 14 bin 412 dosyadan yaklaşık yüzde 95'lik bir evrakı çıkarmamız ve sonuca bağlamamız söz konusu. Bu da Türkiye ortalamasının çok üstünde. Tüm savcılarımız, kararlıkla ve vatandaşın hakkını tesis etmek adına yoğun bir çapa harcayarak dosyaların büyük bölümünü sonuca bağladı." ifadelerini kullanan Bektaş, Mardin'in uzlaştırma uygulamaları konusunda tarihinde ilk kez derece yaptığını ve ödül aldığını dile getirdi.

Bu sene de dereceye girip ödüle layık görüleceklerini düşündüğünü anlatan Bektaş, "İnsanların uzlaşmaya meyilli görülmesini Mardin kültürünün bir parçası, olmazsa olmazı olarak değerlendirebiliriz. Mardin'in hoşgörü şehri olması bu konuda işlerimizi kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Soruşturma dosyalarının zamanında incelenmesi ve sonuca bağlanmasının önemine değinen Bektaş, bu konuda yeni çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Bektaş, 2019 yılı hukuk uygulamalarında yeni bir yöntem benimsendiğini, daha hızlı yargılama yapmak ve sonuca daha çabuk ulaşmak için 2020 yılında seri muhakeme usulü uygulamasına girileceğini kaydetti.

"Seri muhakeme usulünde bazı suç tipleri mahkemeye gitmeden, cumhuriyet savcımızın kararıyla savcılık aşamasında bitiriliyor." diyen Bektaş, Mardin'de bunun için büro kurduklarını ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirdiklerini aktardı.

Bektaş, şu an itibarıyla buraya gelen dosya sayısının yaklaşık 60 olduğunu anlatarak, seri yargılama uygulamasını Mardin'de başarılı bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Mahkemelerde devam eden terör örgütleri PKK ve FETO dava dosyalarının büyük bir kısmının kararı bağlandığına işaret eden Bektaş, şöyle konuştu:

"2019 yılında adalet hizmetleri alanında başarılı bir yılı geride bıraktık. Vatandaşın hakkının kısa sürede tesisi, vatandaşın mağdur edilmemesi adına güzel çalışmalar yapıldı, bunun sonuçlarını da aldık. Yasaların bize verdiği yetki ile 1,5 yıldır tüm anayasal düzene karşı işlenen suçlarda, yani terör suçları soruşturmasını Mardin merkezden yürütüyoruz. Ağır ceza mahkemelerimiz de 2019 yılında ellerindeki dosyaları yüzde 30-40 oranında düşürdü, karar bağladı. Tecrübeli savcılarımız sayesinde kısa sürede sonuca varılıyor. 1,5 yılda terör dosyaları yüzde 60 azaldı. Mardin için büyük kazanım."