Mardin'de 112'ye yapılan 877 bin çağrıdan yalnızca 45 bini gerçek çıktı - Son Dakika

Mardin'de 2019 yılında 112 Acil Servis Merkezi'ne yapılan 877 bin 322 çağrıdan sadece 45 bin 470'i gerçek vaka çıktı.



Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında kurumun çalışmalarına verilen emek ve hizmetlerden dolayı ildeki gazetecilere teşekkür plaketi verildi. İl Sağlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasında gerçekleşen ödül törenine İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz, müdürlüğün başkan ve başkan yardımcıları ve kentte görevli basın mensupları katıldı. Programda konuşan Uz. Dr. Yavuz, "Mardin'deki yeni nesil çağrı merkezimizde 112 acil sağlık masasına 2019 yılında toplamda gelen 877 bin 322 çağrıdan vakaya dönüşen çağrı adedi 45 bin 470'tir. Vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 831 bin 852 olup, vakaya dönüşen çağrı oranı yüzde 5.18, vakaya dönüşmeyen çağrı oranı yüzde 94,82'dir. Yeni nesil çağrı merkezimizde günlük ortalama çağrı sayısı 320 olup, ortalama gerçek çağrı sayısı 316'dır. AÇM'de 112 acil sağlıkta çağrı cevaplama oranımız yüzde 99'dur. Cevaplanamayan çağrı sayısı yüzde 1'dir. Mardin Acil Sağlık Hizmetleri, 170 gönüllüsü ve iki adet donanımlı UMKE aracı ile Triaj Destek Merkezi olarak olağan dışı durumlarda kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir" dedi.



İl genelindeki hastaneler hakkında da bilgi veren Uz. Dr. Yavuz, "Yataklı tedavi hizmetleri veren 2. basamak sağlık kuruluşu olarak ilimizde 9'u kamu, 3'ü özelde olmak üzere toplam 12 hastane bulunmaktadır. Kamuda 400 yataklı Mardin Devlet Hastanesi, 300 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi, 150 yataklı Midyat ve Nusaybin Devlet Hastanesi, 50 yataklı Derik Devlet Hastanesi, 25 yataklı Dargeçit, 24 yataklı Savur, 20 yataklı Mazıdağı ve 15 yataklı Ömerli Devlet Hastanesi ile kamuda bin 134 yatakla hizmet vermektedir. Özelde yer alan hastanelerde toplan 312 yatakla hizmet verilmektedir. İl genelinde bin 446 yatakla hizmet verilen hastanelerimizde 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 17 iken, bu oran Türkiye'de 27'dir" diye konuştu.



Yapılan konuşmanın ardından gazetecilere teşekkür plaketleri verildi. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - MARDİN