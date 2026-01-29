Mardin'de 39 yıl önce terör örgütü PKK'nın katlettiği 10 kişi anıldı - Son Dakika
Mardin'de 39 yıl önce terör örgütü PKK'nın katlettiği 10 kişi anıldı

29.01.2026 19:16
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt Mahallesi'nde 39 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi.

Başyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda, İlçe Müftüsü Ataullah Kartal tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya ve beraberindekiler, saldırının gerçekleştirildiği evi ziyaret ederek, yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi.

Saldırıda yakınlarını kaybeden Hayri Akçay, saldırıda yaşadıkları acıyı dile getirerek, "Olayda en büyüğü 7, en küçüğü 1,5 yaşında olan 4 kardeşim şehit edildi. Onlar Allah'ın izniyle Peygamber Efendimize komşu olacaklar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şirin Akçay da aradan geçen uzun yıllara rağmen acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, terör örgütü PKK'nın saldırılarını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Akçay, "Bizi temsil ettiğini iddia edenler tokat niteliğinde, bizim kanlarımızı döktüler. Yüce Türk milletinin bayrağının inmemesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bizim şehitlerimiz, devletimizden daha büyük değil. Onlar bu vatan için feda olsun." dedi

Programa, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Şenol Çeliker, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

PKK'lı teröristlerin 23 Ocak 1987'de Efeler mezrasına düzenledikleri saldırıda 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Midyat, Mardin, Terör, Çocuk, PKK, Son Dakika

