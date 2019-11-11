Son Dakika Haberleri: Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı

Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı

6 saat önce

Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındıMARDİN - Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, biri eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı.

Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı

MARDİN - Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, biri eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü üyesi olmak suçlarından aranan N.D., Derik ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde, Ö.E. Derik'e bağlı Kale Mahallesi'nde ve Suriye uyruklu A.A. ise Kızıltepe'ye bağlı Çakır Mahallesi'nde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Eylem hazırlığında olduğu öğrenilen N.D. ile Ö.E. isimli teröristler, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. PYD/ YPG üyesi olmak suçundan aranan A.A. isimli teröristin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, A.A. ile aynı evde bulunan 2 şahsın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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