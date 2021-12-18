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Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! - Son Dakika

Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!

18.12.2021 09:54

Mardin'de kuyumculuk yapan İbrahim Amşe, soygun yapmak amaçlı dükkanına giren çarşaflı saldırgan tarafından silahla öldürüldü. Cinayet anı saniye saniye kameraya yansırken, görüntülerde saldırganın dükkana girdiği ve Amşe'yi vurup olay yerinden kaçtığı anlar an be an görülüyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen olayda cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına soygun amaçlı gelen çarşaflı saldırgana, iş yeri sahibi İbrahim Amşe, karşı koydu. Saldırgan elindeki tabanca ile Amşe'ye ateş ederek, iş yerinden arkadaşıyla birlikte kaçtı. İbrahim Amşe yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KUYUMCU HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede inceleme başlatırken, yaralı kuyumcu ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Amşe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Çarşaf giymiş cinayet zanlısının dükkanın önüne geldiği ve saldırı için hazırlığını yaptığı anlar kameraya yansıdı. Cinayet sebebi henüz bilinmezken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!

Cinayet, Kuyumcu, Mardin, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! - Son Dakika
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