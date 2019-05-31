Mardin'de "Dünya Kudüs Günü"nde İsrail'e tepki yürüyüşü

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İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan Filistinli çocuğu şehit etti

Adalet Partisi de 23 Haziran İstanbul seçimlerinde CHP'yi destekleyecek

Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için kendisini eleştiren Nihal Olçok'a cevap verdi!