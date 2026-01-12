Mardin'de Eğitime Hava Koşulları Nedeniyle Ara - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de Eğitime Hava Koşulları Nedeniyle Ara

12.01.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur'da kötü hava koşulları nedeniyle eğitim 1 gün durduruldu.

Mardin'in Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava riskine karşı yarın Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Mazıdağı, Dargeçit, Mardin, Güncel, Midyat, Savur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Eğitime Hava Koşulları Nedeniyle Ara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Uzatmalarda tam 3 gol El Clasico’yu kazanan Barcelona Süper Kupa’nın sahibi Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi
Hadise’nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk’ten Gazze hatırlatması Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması
Bina yöneticisinin feci sonu Kontrol etmek için çıktı, canından oldu Bina yöneticisinin feci sonu! Kontrol etmek için çıktı, canından oldu
Ters yöne giren araç dehşet saçtı Ters yöne giren araç dehşet saçtı

20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:42
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
20:36
Reşt’te 300 Dükkan Yandı
Reşt'te 300 Dükkan Yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
19:45
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 21:52:11. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Eğitime Hava Koşulları Nedeniyle Ara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.