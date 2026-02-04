Mardin'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Mardin\'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı
04.02.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi, ocak ayında düzenlenen operasyonlar ve sınır güvenliği hakkında bilgi verdi.

MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ocak ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 39 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 13 şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilirken bu şahıslarla ilgili yapılan ilk incelemede terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 6 kişi adli mercilere sevk edilmiştir" dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akkoyun, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 26 OPERASYON DÜZENLENDİ'

Vali Akkoyun, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü terör tehdidini bertaraf ederek Aziz Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemizi sürdürmek ana hedefimizdir. Bu doğrultuda Ocak ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 26 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 86 şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine konulmuştur" dedi.

'38 SİLAH İLE 1.079 MUHTELİF MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ'

Organize suç çetelerine yönelik operasyonların da kararlılıkla devam ettiğine dikkat çeken Vali Akkoyun, "Bu kapsamda ilimizde 8 operasyon düzenlenmiş olup 8 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 38 silah ile 1.079 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'SINIRI GEÇMEYE TEŞEBBÜS EDEN 13 ŞAHIS YAKALANDI'

Vali Tuncay Akkoyun, Suriye sınırından ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışanlara karşı gerekli önlemlerin alındığını ve denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Ocak ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 39 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 13 şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilirken bu şahıslarla ilgili yapılan ilk incelemede terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 6 kişi adli mercilere sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'NARKOTİK OPERASYONLARINDA 54 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI'

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Ocak ayı içerisinde toplamda 68 operasyonun düzenlendiğini belirten Akkoyun, şunları söyledi: "Bu operasyonlarda toplam 79 şahsa işlem yapılmıştır. İşlem yapıldıktan sonra gözaltına alınan 13 şahıs tutuklanmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilimizde Ocak ayı içerisinde 42 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 54 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven uygulamaları kapsamında Ocak ayı içerisinde aranan toplam 751 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca; terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde Siber Suçlar kapsamında 7 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi adli mercilere sevk edilmiştir."

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Mardin, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı
Epstein belgeleri tartışması AB Komisyonu’na da sıçradı Epstein belgeleri tartışması AB Komisyonu'na da sıçradı

15:52
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:13:47. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.