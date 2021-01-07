Mardin'de ikinci OSB için yatırımcılar sıraya girdi - Son Dakika

Mardin'de ikinci OSB için yatırımcılar sıraya girdi

07.01.2021 11:01
Mardin'de ikinci OSB için yatırımcılar sıraya girdi, System.String[]

Teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfusu dolayısıyla yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Mardin'de, tamamlanma aşamasına gelen 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişimcilerin gözdesi oldu.

Teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfusu dolayısıyla yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Mardin'de, tamamlanma aşamasına gelen 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişimcilerin gözdesi oldu.

Mardin'in istihdam ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak olan ve ilk etapta 5 bin kişinin istihdam edileceği 2. OSB'de yatırımcılar yeni yer tahsisi için sıra bekliyor. Doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Mardin 1. OSB'nin ardından Yeşilli ilçesinde 104 hektar üzerine kurulacak 2. OSB'de alt ve üst yapı çalışmaları bitme noktasına geldi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla OSB'de çalışmalara hız verilirken, kısa sürede fabrikaların kurulması için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Gıda, tekstil, plastik, makine, kimya, elektrik, medikal ve sağlık sektörlerinde yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı yatırımcılar, yer tahsisinin ardından 72 parselde fabrikaların temellerini atmak için gün sayıyor.

Mardin 2. OSB Müdürü Mahmut Acay, AA muhabirine, jeoloji ve jeoteknik etütleri yaptıktan sonra 2015'te OSB'nin imar planına geçtiklerini, planın, bakanlıktan onaylanmasıyla alt ve üst yapı ihalesini gerçekleştirdiklerini, alt yapıda kanalizasyon, drenaj, yağmur ve içme suyu, su deposu, fosseptik ve yol üst yapısını geçen yıl tamamladıklarını söyledi.

Şimdi elektrik alt yapısını yaptıklarını ve birkaç ay içinde bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Acay, Zeytinli Mahallesi'nde 1040 dönümlük alan üzerine kurulacak OSB'nin 632 dönümünün sanayi parseli olarak belirlendiğini, 3 dönümden 39 dönüme kadar toplam 72 parselin bulunduğunu bildirdi.

"Alanımız yetmeyecek"

Bölgenin, Suriye ve Irak'a yakın olması açısından önem taşıdığını, bunun yanında, teşvik uygulamaları, coğrafi konumu ve genç nüfusu dolayısıyla da çok büyük bir avantaj sağladığını vurgulayan Acay, yatırımcıların heyecanla bitmesini beklediği OSB için yoğun bir başvurunun olduğuna dikkati çekti.

Acay, şöyle konuştu:

"2015'te talepleri almaya başladık. Yaklaşık 550 talebe yaklaşmıştı. Valimizin talimatları doğrultusunda bu talepleri güncellemeye başladık. Her gün bu sayı artmakta. Yabancı yatırımcılar da var. Şu anda aşırı bir talep var. Sanayi alanımız 632 bin metrekare, şu andaki talep bir milyon metrekareyi geçti. Tahsis çalışmalarına geçtik. Hedefimiz 2021'de bütün parsellerde fabrikaları yükseltmek. Alanımız yetmeyecek. Genişleme alanlarımız mevcut. 5 bin dönüme yakın genişleme alanımız var. Orayı da kullanacağız zamanla."

Acay, bölgenin yıldızı olacak yeni sanayi bölgesinin kentin istihdamına da büyük katkı sunacağını dile getirerek, ilk etapta 5 bin kişinin istihdam edilmesini hedeflediklerini, karma bir OSB olduğunu, bölgenin istihdam sorununu çözecek, teknolojiyi getirebilecek büyük yatırımlara öncelik tanıyacaklarını belirtti.

Yeni yılda bütün parsellerde fabrikaların temellerinin atılmasının hedeflendiğini, yatırımcıların da bunu heyecanla beklediğini vurgulayan Acay, "Günde en az 10 yatırımcı ziyarete geliyor. Tahsis çalışmalarına geçtik. Sanayicilerimizi sokabilecek duruma geldik. 2-3 ay içinde tahsislere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar heyecanla bitmesini bekliyor

Yatırımcı Yusuf Kaya da sıklıkla 2. OSB'deki çalışmaları yerinde gördüklerini, heyecanla bitmesini beklediklerini söyledi.

Yer tahsisi yapılırsa güzel bir tesis kurmayı hedeflediklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Çalışmalarız ve üretim faaliyetlerimizi burada da sürdürmek istiyoruz. Mevcut işletmemiz bize küçük geliyor. İşletmemizde 170 personel istihdam ediyoruz. Allah kısmet ederse burada 10 bin metrekare alan istedik. Ham kumaşı burada işleyip, satışa hazır bir şekilde sevkiyat yapmayı düşünüyoruz. Bütün birimlerimiz burada olacak. Tahsis edilmesi halinde entegre bir tesis düşünüyoruz. İlk hedefimiz yaklaşık 450 personel istihdam etmek."

2. OSB'nin devletin de desteğiyle kısa sürede bitirileceğini öngördüklerini aktaran Kaya, güzel istihdamlar yaratacak OSB'nin Mardin'in için hayırlı olmasını diledi.

Yatırımcı Aziz Bakay da dokuma grubu olarak 2. OSB'de üretim yapmayı arzuladıklarını dile getirdi.

2015'te işe başladıklarını ve işlerin gelişmesiyle sürekli alan büyüttüklerini aktaran Bakay, şöyle devam etti:

"Talepler doğrultusunda bizler de istihdamı büyütmeye çalışıyoruz. Talep var, biz de bunu karşılamak için 2. OSB'yi düşünüyoruz. Tahsisler olursa bu anlamda yatırım yapmak istiyoruz. Tarihi İpek Yolu'na ve havalimanına yakın, sınır kenti olması, ulaşım kolaylığı, bunlar yatırımcılar için kaçınılmaz bir fırsat. 1. OSB'deki yatırımımızı koruyarak buraya ikinci bir yatırım düşünüyoruz. Kısmet olursa yakın bir zamanda bunu da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz."

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Mardin, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de ikinci OSB için yatırımcılar sıraya girdi - Son Dakika


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