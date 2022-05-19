Mardin'de iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı

19.05.2022 13:08
Mardin'de iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir apartman inşaatı için kurulan iskelenin halatının kopması nedeniyle yere düşen 2 işçi yaralandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir apartman inşaatı için kurulan iskelenin halatının kopması nedeniyle yere düşen 2 işçi yaralandı.

İlçeye bağlı Saray Mahallesi'ndeki inşaatın 3 katında iskele üzerinde çalışan Nazım Ağırman (45) ile Yahya Ayaz (40), halatın kopması sonucu yere düştü.

Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe'deki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Dargeçit, Mardin, Saray, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı - Son Dakika


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