Mardin'de kayıp olan Ümüd Can Özden'den acı haber geldi - Son Dakika

Mardin'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ümüd Can Özden, Artuklu ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ümüd Can Özden, geçtiğimiz hafta akrabalarını ziyaret etmek için Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelmişti. 3 Eylül Cuma günü dışarıya yemek yemek için çıkan Özden'den akşama kadar haber alınamayınca ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu bildirilmişti. Ümüd Can Özden Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi Urfa Caddesi Cumhuriyet Meydanı otobüs duraklarında bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde Özden'in beyaz tişört, siyah-beyaz şapka ve siyah maske taktığı görülmüştü. Özden, bugün Artuklu ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binada asılı halde ölü bulundu. Özden'in cansız bedenini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ümüd Can Özden'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. - MARDİN