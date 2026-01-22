Mardin'de Köpek Saldırısında Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mardin'de Köpek Saldırısında Çocuk Yaralandı

22.01.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çavuşlu Köyü'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Nazlı'nın tedavisi devam ediyor.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Çavuşlu Köyü'nde 19 Ocak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Nazlı'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Mardin'in Çavuşlu Köyü'nde 19 Ocak'ta sokak köpeklerinin saldırısına maruz kalan 4 yaşındaki Nazlı Aldemir ağır yaralandı. Küçük çocuk ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Baba Hikmet Aldemir şunları söyledi:

"Kızımın her yerinde yırtık ve ısırıklar var. Yoğun bakımda tedavi görüyor. Doktorlar ameliyatsız iyileştirmeye çalışıyorlar. Bekliyoruz, iyi olmasını istiyoruz. Kapının önünde oynarken köpekler çocuğumu sürüklüyor. Komşumuz görüyor, kürekle müdahale ederek köpeklerden alıyor. Ben de dışarıdan geliyordum. Çağırma sesinin üzerine gidince komşumuz aldı köpeklerden. 6'ya yakın köpek saldırıyordu. Midyat Devlet Hastanesi'ne götürdüm, oradan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Köyde her sokakta 3-4 köpek var. Okul yolları köpek dolu. Saymaya kalksak sayamayız. Kimse bu olaya el atmadı. Bir hafta önce da aynı olay oldu ama bu kadar büyük değildi. Bütün yetkililere çağrım, bu olayların olmaması için önlem alınmasıdır."

Kaynak: ANKA

Köpek Saldırısı, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Çavuşlu, Mardin, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Köpek Saldırısında Çocuk Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:09
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin’in darbedilme anları kamerada
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:30:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Mardin'de Köpek Saldırısında Çocuk Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.