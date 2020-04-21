Mardin'de Kovid-19'a karşı 4 dilde verilen moral konseri ilgi görüyor - Son Dakika

MARDi Mardin Büyükşehir Belediyesi ekibinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için üstü açık otobüsten 4 dilde verdiği konser büyük ilgi görüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, yapılan çağrılara uyarak evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla kent genelinde başlatılan, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde şarkılar seslendirilen konserler sürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu tarafından merkez Artuklu ilçesinde başlatılan 4 dildeki konser etkinliği 10 ilçede vatandaşların yoğun talebi üzerine devam ediyor.

Bu kapsamda Savur, Derik, Mazıdağı, Dargeçit ve Midyat ilçelerindeki cadde ve sokakları üstü açık otobüsle geçen Meridin Müzik Topluluğu'nun Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirdiği şarkılara vatandaşlar evlerini pencere ve balkonlara çıkarak zılgıt ve alkışlarla eşlik ediyor.

Tur aracından sık sık "Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde birlik, beraberlik ve dayanışmaya her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak yine yanınızdayız. 'Müzik ruhun gıdasıdır' felsefesinden yola çıkarak sizlere keyifli anlar yaşatmak ve moralinizi yüksek tutmak gayesindeyiz. Sizler yeter ki evlerinizde kalın" anonsları da yapılıyor.

Özel olarak dizayn edilen üstü açık tur aracından Meridin Müzik Topluluğu ekibi tarafından seslendirilen türkü ve şarkılara evlerinin ışıklarını açıp kapatarak, zılgıt ve alkışlarla eşlik eden vatandaşlar, Vali Yaman'a teşekkür etti.