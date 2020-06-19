Mardin'de okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, LGS sınavı öncesi okullarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okulların dezenfekte edilmesi için harekete geçti.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı ekipler öğrencilerin sağlıklı, temiz ve hijyeni bir ortamda sınavı girmeleri için okul bahçelerinde başlayarak girişler, koridorlar, lavabolar, tuvaletler ve sınıflarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Artuklu ilçesinde 40 kent genelinde ise 210 okulda dezenfekte çalışmaları yapılacak.

LGS sınavı için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Gülser-Mahmut Tatlıdede Ortaokulu Müdürü Tarık Kalkan, "Çocuklarımızın sağlıklı ve hijyeni bir ortamda sınavlarına girmelerine sebep olacaktır. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." dedi.