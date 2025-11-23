Mardin'de iki aile birbirine girdi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Mardin'de iki aile birbirine girdi, 6 kişi yaralandı

23.11.2025 14:49
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavga sonucu 6 kişi yaralandı. Jandarma, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak müdahale etti.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan A. (58), Behice A. (50), Kenan A. (44), İshak Ç. (28), Nurcan Ç. (23) ve Remziye Ç. (40) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı.

YARALILAR MARDİN DEVLET HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma ile Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerinesopalarla acımasızca saldırdığı görüldü.

Kaynak: DHA

