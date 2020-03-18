Mardin'de Süryaniler kilisedeki ayinlere ara verdi - Son Dakika
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Mardin'de Süryaniler kilisedeki ayinlere ara verdi

7 saat önce

MARDİN'de yaşayan Süryanilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında kilise ve manastırda yaptıkları ayinlere ara verilmesi kararı alındı.

Mardin'de Süryaniler kilisedeki ayinlere ara verdi, System.String[]

MARDİN'de yaşayan Süryanilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında kilise ve manastırda yaptıkları ayinlere ara verilmesi kararı alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de önlemler her geçen artarken, Mardin'de yaşayan Süryaniler, kiliselerinde yaptıkları ayinlere ara verilmesi kararı aldı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle Mardin Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İliye Kırılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Deyrulzafaran Manastırı'nda toplantı düzenlendi.

Toplantıda, kilise ve manastırlardaki toplu ayinlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kararlaştırıldı. Toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamada bulunan Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, ibadetlerin bireysel yapılacağını ifade ederek, "Devletimizin yayınlamış olduğu genelgelere riayet ederek pazar günü ayini ikinci bir değerlendirmeye kadar artık toplu olarak yapılmayacak. İbadetler bireysel olarak yapılacak. Bu yönde karar aldık. Herkes üzerine düşeni yaparken bizlerin de üzerine düşen görevler vardır. Biz ruhaniler olarak görevimiz Allah'a yaptığımız dua ve yakarışlarla bu salgını insanlardan uzaklaştırmasıdır. Yüce Allah'tan temennimiz odur. Bu yüzden sürekli dua ediyoruz bütün insanlık için" dedi.

Akyüz, Nisan'da kutlanacak olan Paskalya Bayramı'yla ilgili bir kararın alınmadığını, ilerleyen günlerde bunun tekrar değerlendirileceğini belirtti.


Koronavirüs, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:04 Kaynak: DHA

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