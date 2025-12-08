Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda - Son Dakika
Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda

Haberin Videosunu İzleyin
Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
08.12.2025 20:29
Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
Mardin'in Midyat ilçesinde tamir için getirilen arızalı bir telefonun bataryası, incelendiği sırada patlayarak alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Midyat ilçesinde arızalı telefonun bataryası, tamir için getirildiği iş yerinde incelendiği sırada patlayıp, alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Yeni Mahalle'de bulunan bir işyerinde meydana geldi. İşyerine tamir için getirilen cep telefonunun bataryası, tamir ustası Zeynel Abidin Ertaş tarafından incelendiği sırada patlayarak alev aldı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARDA

Ertaş, telefonu işyerinden uzaklaştırmaya çalışırken, içerisi dumanla kaplandı. Olayda yaralanan olmazken, o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda - Son Dakika

Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
