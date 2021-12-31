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Mardin'de yeni yıl mesajları - Son Dakika

Mardin'de yeni yıl mesajları

31.12.2021 12:02
Mardin'de yeni yıl mesajları

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Demirtaş, mesajında, acısıyla ve tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlarla yeni bir yılı daha karşılamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin şanına yaraşır bir konumda kalmaya devam etmesi için daha fazla çalışmak ve üretmek mecburiyetinde olduklarını kaydeden Demirtaş, "Üzerimizde bulunan bu sorumlulukları yerine getirirken birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmeli, ülkemizin kalkınması için tüm gayretimizi ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Vali Demirtaş, mesajında şunlara yer verdi:

"2022 yılında da milletimize hizmet odaklı bir anlayışla hareket edeceğiz. Tarihi, mimarisi, turizmi, medeniyeti, enerji kaynakları ve daha birçok alan ve kaynakları ile masal şehir Mardin'imizin sahip olduğu tüm avantajlarını kullanarak gerçekleştirdiğimiz projelere yenilerini de ekleyerek kentimizin hak ettiği değere kavuşması en önemli hedefimiz olacaktır. Bu konuda, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarının ortak bir amaca sahip olması, en büyük gücümüz."

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı da 2022 yılında ilçenin tarihi ve kültürel güzellikleriyle ülke gündemine gelmesi için özel bir çaba göstereceklerini aktardı.

Son iki yılı dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs gölgesi altında geçirdiklerini anımsatan Kayabaşı, "Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve devletimin tüm kurumları ile bu salgınla dünyada örnek gösterilecek şekilde bir mücadele ortaya koyduk. 2022 yılında bu zorlu süreci tamamen atlattığımız sağlıklı bir yıl olmasını temenni ediyorum." dedi.

Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı ise mesajında, sevinçleriyle, hüzünleriyle 2021 yılını geride bırakırken, yeni umutlar ve beklentilerle 2022 yılına kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

"Yeni bir yıl yeni umutlar, başarılar ve mutluluklar demektir. Hastalıkların yaşanmadığı sevginin, barışın, hoşgörünün ve yardımseverliğin çoğaldığı her zaman güzel hatırlayacağımız günler yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullanan Tutaşı, ilçe açısından önümüzdeki yılda da hizmetleri artırarak devam edeceklerini dile getirdi.

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Nusaybin, Kayabaşı, Yeni Yıl, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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