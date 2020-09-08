Mardin'deki kazada ölen 3'ü çocuk 6 kişi, gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika

Mardin'deki kazada ölen 3'ü çocuk 6 kişi, gözyaşları içinde toprağa verildi

MARDİN'in Midyat ilçesinde, halı saha maçından dönerken geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarının kaybeden 3'ü çocuk 6 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada ölenlerden geriye, halı saha maçında çekilen görüntüler kaldı. Kaza, dün akşam Midyat- Dargeçit Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Emin Aydın'ın kullandığı 65K3858 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce Nevzat Tasman'ın kullandığı 27 BDV 29 plakalı traktöre ardından da halı saha maçından evlerine dönen Hakan Özkahraman'ın kullandığı 34 BOH 39 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki Nimetullah Yıldız (34), oğlu Abdulkerim (3), yeğeni Muhammed Yıldız (10) ile aynı mahallede oturan akrabaları Hakan Özkahraman (23), Bilal Seyitoğlu (21) ve kardeşi Dilovan Seyitoğlu (12), hayatlarını kaybetti. Kamyon sürücüsü Aydın ve traktör sürücüsü Tasman, yaralandı.

Acı kazada hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Bardakçı Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Tank Albay Hüseyin Dindar, İl müftüsü Ali Hayri Çelik ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede ölenler için Kürtçe ağıtlar yakıldı.

HALI SAHADA SON OYNADIKLARI MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Hakan Özkahraman, Nimetullah Yıldız ve Bilal Seyitoğlu'nun 18.00-19.00 saatleri arasında hala sahada oynadıkları futbol maçının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Özkahraman, Yıldız ve Seyitoğlu futbol oynarken, Dilovan Seyitoğlu, Abdulkerim Yıldız ve Muhammed Yıldız ise maçı izlerken görülüyor.