Mardin E Tipi Cezaevi koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mardin E Tipi Ceza İnfaz Kurumunun her gün dezenfekte edildiğini söyledi.

Bektaş, yaptığı açıklamada, il merkezi ile ilçelerdeki cezaevi ve adliye binalarında gerekli hijyen kuralarına dikkat edildiğini belirtti.

Mardin E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda da bugün itibarıyla 850 civarı tutuklu ve hükümlü bulunduğunu ifade eden Bektaş, alınan tedbirler sayesinde bugüne kadar hiçbir pozitif vakanın olmadığını vurguladı.

Adalet Bakanlığı talimatlarıyla ceza infaz kurumu alanında her türlü tedbirlerin alındığını işaret eden Bektaş, şöyle dedi:

"Ceza infaz kurumu her gün dezenfekte işlemi yapılmaktadır. Bu işlemlere sıkı şekilde riayet edilerek devam edecektir. Ceza infaz kurumuna gelen tüm hükümlü ve tutuklular virüsün içeriye yayılmasını engelleme adını gerekli adli muayenelerden geçirilmekte, muayenelerden geçen tüm tutuklu ve hükümlüler belli bir alanda izole ettikten sonra diğer koğuşlara alınmaktadır.

Biz tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de infaz kurumuna da çalışan tüm personeli izole etmek için belirlenen yerlere yerleştirildiğini dile getiren Bektaş, "Belli bir süre personelimiz infaz kurumuna buralardan gelip gidecek dışarıyla, ailesiyle temas etmeyecek, burada izole olacak ve bu hizmetleri böyle yürütecekler. " ifadesini kullandı.