Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika

Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı

18.10.2020 13:55
Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı, System.String[]

Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı.

Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde mazrone ismi verilen üzümden yapılan ve beyaz toprakla mayalanan meşhur pekmez şifası ve lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi oldu. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan pekmez, üzüm hasadı ile birlikte kaynamaya başladı. Türkiye'nin en fazla ve en kaliteli üzüm bağı bulunan Mardin'de bağ bozumu ile dallardan toplanan üzümler, zorlu ve uğraş isteyen çalışmanın ardından meşhur pekmeze dönüşüyor. Ekim ayında başlayan üzüm hasadına büyük bir emek sarf ediliyor. Üzüm hasadının başlamasıyla birlikte üreticiler yoğun bir iş temposu içerisine giriyor. Üzümleri toplamak için sabah erken saatlerde bağların yolunu tutan üreticiler, gün boyu dallardan salkım salkım üzümleri topluyor. Toplanan üzümler ezilerek suyu çıkartılıyor. Elde edilen şırayı büyük bakır kazanlara konulup, beyaz toprak karıştırılıyor. Şıranın kaynaması ile birlikte içine konulan beyaz toprak ve bakteriler köpük şeklinde dışarı atılıyor. Daha sonra yaklaşık 300 derece sıcaklıkta meşe odunu ateşinde saatlerce kaynatılan şıra pekmeze dönüştürülüyor.

"Bu sene fiyatlar çok iyi"

Müşterilerden Şahin Deniz, pekmezin bu seneki fiyatlarının çok iyi olduğunu belirterek, kahvaltıda yarım bardak içilmesinin enerji verdiğine dikkat çekti. Deniz, "Mazıdağı'nda satılan pekmezler arasında görünür bir fark bulamıyoruz. Çünkü, Mazıdağı pekmezi organik ve hepsinin tadı lezzetlidir. Pekmez sağlığa yararlı olduğu için tercih ediyoruz. Kış aylarında özellikle tercih ediyoruz. Sabahları kahvaltıda yarım çay bardağı pekmez içildiğinde ferahlık veriyor ve ruhsal dinliği sağlıyor. Pekmezin fiyatları geçen senenin fiyatlarıyla anı, bu sene pekmezin fiyatı gerçekten de çok iyi" dedi.

"Bölge ve büyükşehirlerden sipariş alıyoruz"

Bölgeden ve büyükşehirlerden sipariş aldıklarını kaydeden esnaf Ahmet Deniz de hasadın bol olduğunu söyledi. Deniz, "Mazıdağı pekmezi hakiki olduğundan dolayı bölgede çok tercih ediliyor. Pekmezin içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Diğer yerlerden gelen pekmezler olduğu için de fiyatlar düşük oluyor. İstanbul, Adana, İzmir gibi büyükşehirlerden de siparişler alıyoruz. Genelde Diyarbakır'dan yoğun sipariş alıyoruz" diye konuştu.

"Aracılar yerinde oturarak bizden daha fazla kar ediyor"

Çiftçilerden Munzur Kabak da aracıların kendilerinden daha fazla kar elde ettiklerini dile getirerek, pekmezin bilindik noktalardan alınması gerektiğini söyledi. Kabak, "Bu aylarda üzüm hasadını gerçekleştiriyor, topladığımız üzümleri düzgün bir şekilde ezip, çıkan suyu kazanlara doldurup içine kireçli toprak atıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Kireçli toprak, suyun içerisindeki mikropları öldürüyor. Bugün diyelim ki üretici ürettiği zaman 20 liradan satıyorsa aracılar 35 liradan da satabiliyor. Aracıların karı bizimkinden daha fazladır. Çünkü bunlar herhangi bir ilaç, alın teri dökmeden yerinde oturarak 15 lira kazanırken biz zor bela 10 lira kar ediyoruz. Bilinmeyen yerden almak doğru değildir. Ayrıca tanıdığımız hile karıştıramayacak işletmelerden pekmezin alınması daha sağlıklı olur" şeklinde konuştu.

Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı
Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı
Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı

Mazıdağı, Türkiye, Mardin, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak E-5'te şaşkına çeviren olay: Lüks otomobilinin kapısını açıp, ayaklarını sarkıttı Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı
N'Sakala'nın taraftarın yorumuna verdiği yanıt yüzlerce beğeni aldı N'Sakala'nın taraftarın yorumuna verdiği yanıt yüzlerce beğeni aldı         
14:05
Korona vakalarının artması sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Maç erteleyerek sezon bitmez, şaibe çıkar Korona vakalarının artması sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Maç erteleyerek sezon bitmez, şaibe çıkar         
13:01
Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü         
12:42
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti         
09:47
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor         
18:44
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 14:16:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei