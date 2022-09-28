Derik'te iki tırın karıştığı kazada hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Derik'te iki tırın karıştığı kazada hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

28.09.2022 15:28
Derik'te iki tırın karıştığı kazada hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Mardin'in Derik ilçesinde iki tırın karıştığı kazada hayatını kaybeden 20 kişi için mevlit okutuldu.

Mardin'in Derik ilçesinde iki tırın karıştığı kazada hayatını kaybeden 20 kişi için mevlit okutuldu.

Derik'in Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yahya Ergin ve hayatını kaybeden 19 kişi için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Derik Belediyesince mevlit programı düzenlendi.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hayatını kaybedenler için üç dilde mevlit okutulan programda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de dua okudu.

Programın ardından Derik Belediyesi önünde vatandaşlara yemek verildi.

"Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır"

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, belediye önünde yaptığı konuşmada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Derik'te meydana gelen trafik kazasından duydukları üzüntüyü dile getiren Demirtaş, kazanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilçede olduklarını anımsattı.Demirtaş, şöyle konuştu:

"Cenazelerimiz üzerinden bazı kesimlerin kendilerine alan açmaya çalışması, çıkar hesaplarına girişmeleri asla tasvip edeceğimiz bir husus değil. Farklı hesaplar yapılmaya çalışılması en başta toprağa verdiğimiz canlarımıza ve onların geride bıraktıkları yakınlarına en büyük hürmetsizliktir. Dolayısıyla bu düşünce ve eylem içerisinde olanlar varsa kalkıştıkları bu işlerden bir an evvel vazgeçmelidir. Derikli hemşehrilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır, her türlü imkanı hemşehrilerimiz için seferber etmiştir. Meydanı, Derikli kardeşlerimizle birlikte asla sahipsiz bırakmayacağız."

Derik'ten gelen kaza haberinin Türkiye'nin dört bir yanında üzüntüye neden olduğunu dile getiren Demirtaş, vatandaşların Derik için dua ettiğini ifade etti.

Demirtaş, "Acıya ortak oldu. Milletimiz bu dualarla bir kez daha birlik ve beraberliğin, kardeşliğin en güzel örneğini sergiledi. Ülke genelinde olduğu gibi kardeşliğin, hoşgörünün simgesi kadim kentimizde de birlik ve beraberliğimizi daim kılacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Derik Kaymakamı Evren Çakır, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, kazada yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarpması sonucu polis memuru Yahya Ergin şehit olmuş, 19 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan iki tır şoförü tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derik'te iki tırın karıştığı kazada hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika

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